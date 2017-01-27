27 Ocak Cuma Spor Gündemi

(özel) Sağlık raporsuz lisans verdiler "Gözü görmüyor" diyerek görev vermediler.

27 Ocak Cuma Spor Gündemi

(özel) Sağlık raporsuz lisans verdiler "Gözü görmüyor" diyerek görev vermediler...

Federasyonların geliri yüzde 15 azaldı...Kaynak tahsis ediliyor gerekçesiyle vize ve seminer ücretleri kaldırıldı.

TFF 1.LİG

18: 00 Balıkesirspor - Giresunspor

FENERBAHÇE

Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

17.00 Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak.

BASKETBOL

Euroleague -

20: 00 CSKA Moscow - Anadolu Efes

20: 45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas

21: 00 FC Barcelona Lassa - Baskonia

22: 00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg

23: 00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano

VOLEYBOL

Efeler Ligi -

16: 00 İstanbul BBSK - Fenerbahçe

GOLF

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası devam ediyor (Belek)

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