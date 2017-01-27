(özel) Sağlık raporsuz lisans verdiler "Gözü görmüyor" diyerek görev vermediler...
Federasyonların geliri yüzde 15 azaldı...Kaynak tahsis ediliyor gerekçesiyle vize ve seminer ücretleri kaldırıldı.
TFF 1.LİG
18: 00 Balıkesirspor - Giresunspor
FENERBAHÇE
Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
17.00 Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak.
BASKETBOL
Euroleague -
20: 00 CSKA Moscow - Anadolu Efes
20: 45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas
21: 00 FC Barcelona Lassa - Baskonia
22: 00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
23: 00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano
VOLEYBOL
Efeler Ligi -
16: 00 İstanbul BBSK - Fenerbahçe
GOLF
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası devam ediyor (Belek)
27 Ocak Cuma Spor Gündemi
(özel) Sağlık raporsuz lisans verdiler "Gözü görmüyor" diyerek görev vermediler.
(özel) Sağlık raporsuz lisans verdiler "Gözü görmüyor" diyerek görev vermediler...
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