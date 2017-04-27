27 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi
FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDANZiraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2 - 2 berabere kalan Fenerbahçe rövanş için avantaj sağladı.
BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2 - 2 berabere kalan Fenerbahçe rövanş için avantaj sağladı. 3. kalecisi ile sahaya çıkan Başakşehir 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Avcı; rövanşta ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, Advocaat Fenerbahçe'den sonra kulüp çalıştırmayacağını yineledi.
THY EUROLEAGUE
THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 64 - 60 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Darüşşafaka Doğuş, konuk ettiği İspanyol takımı Real Madrid'e 88 - 81 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.
*İki temsilcimizin maçlarının ardından yapılan basın toplantısı açıklamaları abonelerimize geçildi
KASAPOĞLU UNUTULMADI
Türk futbolunun ve İstanbulspor'un unutulmaz yıldızlarından Kasapoğlu ölümünün 1.yılında Büyükada'daki mezarı başında anılacak. Cemil Turan, Alpaslan Eratlı gibi takım arkadaşlarının da katılacağı törene Beşiktaş Genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, İstanbulspor'un eski başkanı Prof.Dr. Aziz Alturfan, Kasapoğlu'nun ailesi ve diğer takım arakdaşları katılacak (Faik GÜRSES-HAKAN Tarhan-Büyükada)
HAKEMLER AÇIKLANIYOR
Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak
PFDK VE TAHKİM KURULU KARARLARI AÇIKLANACAK
TÜRKİYE KUPASI (YARI FİNAL İLK MAÇ)
20.45 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor
Kayserispor, Ç.Rizespor, Adanaspor, Gaziantepspor, Antalyaspor gibi takımlardan görüntülü-fotoğraflı haberler devam- edecek
BEŞİKTAŞ
11.00 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek
FENERBAHÇE
Antrenman
GALATASARAY
Çift idmanla Bursaspor maçı hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
Antrenman
VOLEYBOL
18.00 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin final serisinin ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek (Burhan Felek S.S)
TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları devam ediyor (Garanti Koza Arena)