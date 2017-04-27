27 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi

FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDANZiraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2 - 2 berabere kalan Fenerbahçe rövanş için avantaj sağladı.

27 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2 - 2 berabere kalan Fenerbahçe rövanş için avantaj sağladı. 3. kalecisi ile sahaya çıkan Başakşehir 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Avcı; rövanşta ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, Advocaat Fenerbahçe'den sonra kulüp çalıştırmayacağını yineledi. 

THY EUROLEAGUE

THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 64 - 60 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Darüşşafaka Doğuş, konuk ettiği İspanyol takımı Real Madrid'e 88 - 81 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.

*İki temsilcimizin maçlarının ardından yapılan basın toplantısı açıklamaları abonelerimize geçildi

KASAPOĞLU UNUTULMADI

Türk futbolunun ve İstanbulspor'un unutulmaz yıldızlarından Kasapoğlu ölümünün 1.yılında Büyükada'daki mezarı başında anılacak. Cemil Turan, Alpaslan Eratlı gibi takım arkadaşlarının da katılacağı törene Beşiktaş Genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, İstanbulspor'un eski başkanı Prof.Dr. Aziz Alturfan, Kasapoğlu'nun ailesi ve diğer takım arakdaşları katılacak (Faik GÜRSES-HAKAN Tarhan-Büyükada)

HAKEMLER AÇIKLANIYOR

Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak

PFDK VE TAHKİM KURULU KARARLARI AÇIKLANACAK

TÜRKİYE KUPASI (YARI FİNAL İLK MAÇ)

20.45 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor 

Kayserispor, Ç.Rizespor, Adanaspor, Gaziantepspor, Antalyaspor gibi takımlardan görüntülü-fotoğraflı haberler devam- edecek 

BEŞİKTAŞ

11.00 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek 

FENERBAHÇE

Antrenman

GALATASARAY

Çift idmanla Bursaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

Antrenman

VOLEYBOL

18.00 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin final serisinin ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek (Burhan Felek S.S)

TENİS

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları devam ediyor (Garanti Koza Arena)

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