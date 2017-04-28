27 Nisan 2017 Haberleri
27 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Premier Lig'de Manchester City ile Manchester United 0-0 Berabere Kaldı
- Van'da Terör Saldırısı: 1 Şehit, 3 Korucu Yaralı
- ABD'den Sincar Açıklaması: Türkiye Askerlerimizin Hayatını Riske Attı
- Kasımpaşalı Fode Koita'nın Sağ Diz Tendonları Koptu
- Antalya'da Alkol Yasağı! Açık Alanlarda ve Araç İçlerinde İçki İçilemeyecek
- Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u 3-2 Yendi
- Dünya Kupalarında Yolsuzluk Yapıldığı Gerekçesiyle FIFA'ya Soruşturma Açıldı
- Oktay Kaynarca Şehit Oğluyla Çekilen Fotoğrafını Instagram'dan Paylaştı
- Diego Simeone, İnter'e Gitmesi Durumunda Arda Turan'ı Transfer Edecek
- Gözü Dönmüş Adam, Boşandığı Eşini başından Vurarak Öldürdü!
- Cuadrado, Juventus'un Tanıtılmayan Yeni Sezon Formasını Paylaştı
- Eda Taşpınar Boks Sorasında Çekildiği Fotoğrafını Instagram'da Paylaştı
- Van Persie ile Arsene Wenger Arasındaki Polemik Tekrar Alevlendi
- Tenisçi Ivo Karlovic, Futbolcu Benito Raman'ın Hakaretlerini İfşa Etti
- Tunceli ve Şırnak'ta 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- YSK Başkanı Sadi Güven Referandumun Kesin Sonuçlarını Açıkladı
- Özcan Deniz Sokak Müzisyenleriyle Mini Konser Verip Instagram'da Paylaştı
- Erdoğan: Fransa'yı Görmeyen AKPM Bize Ayıp Etti
- İstanbul'da Kaza Yapan Rus Askeri Gemisindeki 78 Mürettebatın Tamamı Kurtarıldı
- BBP 10'uncu Olağan Kurultaya Gidecek
- TSK: Terör Örgütü YPG 11 Hudut Karakoluna 13 Kez Saldırdı
- Nasa, Satürn'ün Halkalarının En Yakın Fotoğraflarını Çekti
- Terör Örgütü YPG, Resulayn'dan Ceylanpınar'a Roketler Saldırdı!
- Petek Dinçöz Metrobüs ile Yolculuk Yaptığı Anları Instagram'dan Paylaştı
- YSK, Referandumu Neden İptal Etmediğini Açıkladı: Tam Kanunsuzluk Oluşmadı
- Olympiakos, Aldığı Kredileri Ödemezse Karaiskakis Stadı'ndan Çıkarılacak
- Zorla Evlendirilmek İstenen Genç Kız, İntihara Kalkıştı
- Gül'den Dikkat Çeken AKPM Kararı Yorumu: Özgürlükçü ve Reformcu İklim Oluşturulmalı
- Tolga Karel ABD Dönüşü Gözaltına Alındı
- Berlin'de Hastanede Silah Sesleri! 1 Kişi Yaralandı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Seslendirdiği Türkü ile Mest Etti
- Paraguay Ekibi, Yenilediği Tribündeki Ağacı Kesmedi
- 6 Yaşındaki İlkokul Öğrencisi, Öğretmeni Tarafından Hastanelik Edildi
- Gebze'de Bir Genç Herkesin Gözü Önünde Kendini Bıçakladı
- Şanlıurfa-Suriye Sınırında Ypg'lilerle Çatışma: 3 Terörist Öldü
- İngiltere'de Terör Alarmı! Elinde Bıçak Bulunan Saldırgan Yakalandı
- ABD'nin Füzeleri Çin'i Kızdırdı! Yeni Silahlar Sahneye Çıkıyor
- ABD'nin Yeni Oyunu: Türkiye Sınırına 30 Terörist Kampı Kuruldu
- İbrahim Erkal'ın Ailesi, Çıkan Asılsız Haberlere İsyan Etti
- 2017 TEOG Sınavı Soru ve Cevapları Erişime Açıldı