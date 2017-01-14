27. Fransa Afrika Zirvesi Mali'de Başladı





Fransa Afrika Zirvesi'nin 27.'si Mali'nin başkenti Bamako'da başladı. Görev süresinin sonuna yaklaşan Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande zirvede hazır bulundu. Cumhurbaşkanı valizinde 4 milyar Euroluk bir yardım ve kalkınma planı ile 76 milyon Euroluk kaynağa sahip olacak ve 2019'da yürürlüğe girecek Fransa Afrika ortaklığındaki bir yatırım fonu ile birlikte geldi. Hollande ayrıca zirveye katılan 3'dan fazla Afrikalı devlet başkanı ile güvenlik ve göçmen sorunlarını da görüşecek.euronews muhabiri Olivier Peguy Bamako'dan bildiriyor:



"François Hollande seçildikten sadece birkaç ay sonra Bamako'ya gelmişti. Takvimler Şubat 2013'ü gösteriyordu. Fransız askeri güçleri ülkede yayılan aşırı dinci gruplara ağır bir darbe indirmişti. Fransız Cumhurbaşkanı bir kahraman gibi karşılanmıştı. Bugün tablo biraz farklı. Hollande görev süresinin sonunda Afrika'daki son büyük randevusuna katılıyor."



Auteur: euronews-tr



Tags: Zirvesi Zirve François Hollande Afrika başladı Mali Malide Fransa Gepost: 14 januari 2017