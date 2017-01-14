27. Fransa-Afrika Zirvesi Başladı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, batı Afrika ülkesi Mali'de devlet ülkenin tamamında otorite sağlayıncaya ve barış süreci tamamlanıncaya kadar ülkesinin Mali'nin yanında olacağını söyledi.



Mali'nin başkenti Bamako'da güvenlik, barış ve kalkınma konularının ele alınacağı 27. Fransa-Afrika Zirvesi, 35 Afrika ülkesinin devlet ve hükümet başkanları ile 3 bine yakın kişinin katılımıyla başladı.



Fransa'nın Ocak 2013'te Mali'de başlattığı askeri operasyonun değerlendirileceği zirvede konuşan Hollande, "Mali devleti ülkenin tamamında otoritesini sağlayıncaya ve barış süreci tamamlanıncaya kadar Fransa Mali'nin yanında olacaktır." dedi.



Ayrıca Hollande, Fransa'nın terörle mücadele kapsamında gelecek 3 yılda 25 bin Afrikalı askere eğitim vereceğini kaydetti.



Avrupa'ya kaçak yollardan gitmeye çalışan binlerce genç insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Hollande, göçü durdurmak için ekonominin düzlüğe çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, özel sektörü yenilenebilir enerji yatırımları için Afrika'ya davet etti.



Fransa'nın, Afrika'nın kalkınması için gelecek dönemde 23 milyar avroluk yatırım yapacağını bildiren Hollande, Afrikalı gençlere, eğitim verilmesine, istihdam sağlanmasına, kalkınma ve gelişimine destek olunması gerektiğini kaydetti.



Hollande, görev süresince Afrika'ya 32 resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, 2013'te terör saldırılarının merkezi haline gelen Mali'ye askeri operasyon başlattıklarını ve 4 yılda ülkenin teröristlerden temizlendiğini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Mali'deki başarının Suriye, Irak ve Libya için de umut oluşturacağını dile getirdi.