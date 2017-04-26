27 Ağustos İlkokulundan Örnek Olacak Doğa Etkinliği

Afyonkarahisar 27 Ağustos İlkokulunda öğrenim gören minikler okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturdu.



27 Ağustos İlkokulu yönetimi ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile Ömer-Gecek havzasında fidan dikimi yapıldı. 3-C ve 4-B sınıfı öğrencilerinin katıldığı etkinlikte miniklere Okul Müdür Yardımcısı Ömer Uysal ve sınıf öğretmenleri Sevgi Kaya ile Ayşegül Vural'da eşlik etti. Minikler doğaya olan duyarlılıklarını ve sevgilerini göstermek adına 200 fidanı kendi elleri ile toprakla buluşturdu. Etkinlikte miniklerin fidanları büyük bir dikkatle dikmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Etkinlik fidan dikiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR