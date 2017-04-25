27 Ağustos İlköğretim Okulu Öğrencileri 23 Nisan Coşkusu Yaşadı

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 27 Ağustos İlköğretim Okulu tarafından yapılan kutlama etkinlikleri katılımcılardan tam not aldı.



Okul bahçesinde gerçekleştirilen kutlama etkinliklerine öğretmen ve öğrenciler ile birlikte çok sayıda veli katıldı. Geçtiğimiz hafta sonu olumsuz hava koşulları nedeni ile bugüne ertelenen kutlamalarda okulda öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel aktiviteler velilerden tam not aldı. Özellikle 4-B şubesi öğrencilerinin son günlerin moda danslarından olan "ego dansı" isimli gösterisi ise herkesten büyük alkış aldı. Sınıf öğretmeni Sevgi Kaya öncülüğünde hazırlanan dans gösterisinde çocuklar birbirinden zor figürleri ustalıkla sergilemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR