Lüleburgaz Belediyesinin 26. Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında birinci olan öğrenci ödüllendirildi.



Gazi Mustafa Kemal ilkokulu öğrencisi olan Özgür Özbirol, kazandığı birincilik sonrası kupa ve madalyasını okulda düzenlenen törende aldı.





Müdür Erdinç Emiroğlu, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri ile gurur duyduğunu söyledi.





Özbirol'un 1. sınıftan beri katıldığı satranç yarışmalarında hep derece aldığını aktaran Emiroğlu, çocuk şenliği kapsamında yapılan turnuvada da bir kez daha kendilerini gururlandırdığını belirtti.



Emiroğlu, Özbirol'a başarılarının artarak sürmesi temennisinde bulundu.