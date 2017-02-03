26 Ton Pamuk Yüklü Tırda Yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki 26 ton pamuk yüklü tır birden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin saatler süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Musa Aksoy idaresindeki 68 DN 687 plakalı pamuk yüklü tır, İzmir'in Torbalı ilçesinden 26 ton pamuk yükleyerek Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı. Tır akşam saat 20.00 sıralarında Nazilli şehir merkezine girdiği esnada Aydın-Denizli Karayolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda dorseden duman yükseldiğini gören sürücü, hemen ifaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinde gelen 3 itfaiye aracı, park halindeki yanan tıra müdahale etti. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 20 ton pamuk kül oldu. Yangın nedeniyle Aydın-Denizli Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. - AYDIN