26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" Kutlandı

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda bir tören düzenlendi.



Türkiye Havayolu Pilotları Derneği tarafından gerçekleştirilen törende, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Derneğin yanı sıra Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi de anıta çelenk bırakarak Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.



Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra başlayan törende açıklama yapan Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Başkanı Kaptan Pilot Ayhan Günel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk gençliğine gösterdiği 'İstikbal Göklerdedir' hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşmanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.



Bugün Türk pilotlarının dünyanın dört bir tarafına uçarak Türk bayrağını her gün gökyüzüne yükseltmenin kıvanç ve sevincini yaşadıklarını aktaran Günel, "Havacılık gibi her gün gelişen ve teknolojik olarak yenilenen bir sektörün hızına yetişmek için daha çok çalışmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Asıl sevindirici olan, iyi yetişmiş, nitelikli, eğitimli birçok genç meslektaşımızın bayrağı sizden devralacak ve daha yükseklerde dalgalandıracak olmalarıdır." dedi.



Günel, 26 Nisan'ın derneklerinin öneri ve girişimleriyle "Dünya Pilotlar Günü" olarak kabul edildiğini ve bugünün ilk kez 2014 yılında kutlandığını bu sene ise dördüncüsünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.



Açıklamanın ardından Türkiye Havayolu Pilotları Derneği üye ve yöneticileri, Cumhuriyet Anıtı önünde aile fotoğrafı çektirmesiyle tören sona erdi.