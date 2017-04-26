26 Nisan Çarşamba Spor Gündemi

PFDK'NIN KARARINA TEPKİLERÇ.Rizespor maçından sonra iki basın mensubuna saldıran Başakşehirspor'lu futbolculardan Emre'ye 50 bin TL ceza ile Volkan Babacan'ın 1 maçla ceza almasına büyük tepki geldi.

26 Nisan Çarşamba Spor Gündemi

PFDK'NIN KARARINA TEPKİLER

Ç.Rizespor maçından sonra iki basın mensubuna saldıran Başakşehirspor'lu futbolculardan Emre'ye 50 bin TL ceza ile Volkan Babacan'ın 1 maçla ceza almasına büyük tepki geldi. TFF'nin kurullarına baskı yapıldığı iddiası çığ gibi büyüdü. Gelişmeler bugünde sürüyor.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ KEZ FİNAL FOUR'DA

11 Yıl sonra bir yunan takımını üstelik kendi evinde üst üste iki kez yenen Fenerbahçe  Panathinaikos'u bu kez Ülker Arena'da 79/61 yenerek üçüncü kez Final-Four'a kalması camiaya futboldaki kötü gidişi unutturdu. Obradoviç ve öğrencileri bu kez İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da şampiyonluğun eşiğine geldi. Başkan Aziz Yıldırım, maçtan sonra soyunma odasında basketbolcuları kutladı..

THY EUROLEAGUE

19.30 Anadolu Efes - Olympiacos 

21.15 Darüşşafaka-Real Madrid 

TÜRKİYE KUPASI 

20.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 

BEŞİKTAŞ

15.30 - 18.00 Yönetici Metin Albayrak önce Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek, ardından da Isparta Kartal Yuvası'nın açılışını yapacak 

18.00 Antrenman 

GALATASARAY

Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

CEV ŞAMPİYONU VAKIFBANK

15.00 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı, şampiyonluk kupası ile basın mensuplarıyla buluşacak

(VakıfBank Spor Sarayı, Bağlarbaşı - Üsküdar

TENİS

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları devam ediyor (Garanti Koza Arena)

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