26 Nisan Çarşamba Spor Gündemi

PFDK'NIN KARARINA TEPKİLER



Ç.Rizespor maçından sonra iki basın mensubuna saldıran Başakşehirspor'lu futbolculardan Emre'ye 50 bin TL ceza ile Volkan Babacan'ın 1 maçla ceza almasına büyük tepki geldi. TFF'nin kurullarına baskı yapıldığı iddiası çığ gibi büyüdü. Gelişmeler bugünde sürüyor.



FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ KEZ FİNAL FOUR'DA



11 Yıl sonra bir yunan takımını üstelik kendi evinde üst üste iki kez yenen Fenerbahçe Panathinaikos'u bu kez Ülker Arena'da 79/61 yenerek üçüncü kez Final-Four'a kalması camiaya futboldaki kötü gidişi unutturdu. Obradoviç ve öğrencileri bu kez İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da şampiyonluğun eşiğine geldi. Başkan Aziz Yıldırım, maçtan sonra soyunma odasında basketbolcuları kutladı..



THY EUROLEAGUE



19.30 Anadolu Efes - Olympiacos



21.15 Darüşşafaka-Real Madrid



TÜRKİYE KUPASI



20.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe



BEŞİKTAŞ



15.30 - 18.00 Yönetici Metin Albayrak önce Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek, ardından da Isparta Kartal Yuvası'nın açılışını yapacak



18.00 Antrenman



GALATASARAY



Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek.



CEV ŞAMPİYONU VAKIFBANK



15.00 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı, şampiyonluk kupası ile basın mensuplarıyla buluşacak



(VakıfBank Spor Sarayı, Bağlarbaşı - Üsküdar)



TENİS



TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları devam ediyor (Garanti Koza Arena)