26 Nisan 2017 Haberleri
26 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Salih Uçan: Advocaat ile Aram Normal, Şöyle Böyle
- Almanya Kupası'nda B. Dortmund, B. Münih'i Eleyerek Finale Çıktı
- Dick Advocaat: Hollanda Milli Takımı'ndan Teklif Aldım
- Ebru Şallı, Cengiz Abazoğlu'nun Defilesinde Mankenlik Yapacak
- Abdullah Avcı: Oyunu Kuralına Göre Oynamak Gerek, Provokasyona Provokasyon
- NASA: İnsanoğlu Uzayda Yaşamı Keşfetmenin Eşiğinde
- Numan Kurtulmuş: Kutlu Doğum Hicri Takvime Sabitlenecektir
- Samandıra'da HGS Gişelerine Araç Çarptı: 1 Kişi Yaralandı
- Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'e 88-81 Yenildi
- Eski Beşiktaşlı Almeida, Takım Arkadaşı Kırmızı Kart Görünce Kaleye Geçti
- Söz Dizisinde Yayınlanan Sahne Ölene Kadar'ın Final Sahnesinin Kopyası Çıktı
- Açığa Alınan Polislerin Listesi Bilmeceye Döndü
- Ceyşu'l Adl Adlı Örgüt Pusu Kurup 10 İran Askerini Öldürdü
- Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe 2-2 Berabere Kaldı
- AB'den Geri Adım: Türkiye İle Ortak Çalışabileceğimiz Bir Paket Hazırlayalım
- ABD, Türkiye'nin Sincar ve Karaçok Operasyonunu Kendilerine Çok Geç Haber Verdiğini Açıkladı
- Meryem Uzerli Yüzünün Yaşlanmış Halini Instagram Hesabından Paylaştı
- 667 Sayılı KHK ile Açığa Alınan Polisler İçin 2. Madde Uygulandı
- Sivas'ta Sokak Ortasında Genç Kıza Şiddet Kameraya Yansıdı
- Hülya Avşar 'Programı Yayından Mı Kalkıyor' Sorusuna Son Noktayı Koydu
- Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı
- Abdullah Avcı ve Dick Advocaat Maç Esnasında Söz Dalaşına Girdi
- Bülent Ersoy Elleriyle Kontrol Ettiği Ünlü Modacı Saraçoğlu'na Tam Not Verdi
- Son dakika! FETÖ Bağlantısı Sebebiyle 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı
- Kilis Sınırdaki Karakola Tanksavar Silahıyla Ateş Edildi!
- Euroleague'de Anadolu Efes Olympiakos'u 64-60'lık Skorla Geçti
- Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in Burnu Kırıldı
- Ünlü Hafız Canlı Yayında Kur'an'ı Kerim Okurken Hayatını Kaybetti
- Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye Attığı Golle Adından Söz Ettirdi
- Öğrenci Servisindeki Patlama Sonrası Yaşanan Dehşet Anları Kamerada
- Ünlü Oyuncu Boran Kuzum Kız Arkadaşıyla Objektiflere Yakalandı
- Rusya: Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki Saldırısı Kabul Edilemez
- HDP, Sincar'da Vurulan YPG'li Teröristler İçin 'Kardeşimiz' İfadesini Kullandı
- Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani İle Görüştüğü Ortaya Çıktı
- Beyaz Show'daki 'Terör Örgütü Propagandası' Davasında Ayşe Öğretmen İçin Karar Çıktı
- ABD'li Komutanın Yanındaki Terörist, Başına 4 Milyon Lira Ödül Konulan PKK'lı Olduğu Ortaya Çıktı
- Terör Örgütü PKK/YPG Mardin'de Bulunan Hudut Karakollarına Saldırdı
- Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu Seyir Halindeyken Kamyona Çarptı
- 'Kuzuların Sessizliği' Filminin Yönetmeni Hayatını Kaybetti
- A Haber Spikeri Duygu Leloğlu'nun Basketbol Haberini Sunarken Yaptığı Hatalar Alay Konusu Oldu