26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, kurtarma kazılarının arkeoloji dünyasına büyük katkısı olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, 2016 yılında müze müdürlükleri başkanlığında 251 müze ve kurtarma kazısına izin verilmiştir." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı "Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu"nun 26'ncısı Hatay'da başladı.



Kurt, bir otelde düzenlenen sempozyumda, kültür varlıkları açısından Türkiye'nin, dünyanın en zengin ülkelerinin başında geldiğini söyledi.



"Türkiye'de 30 civarında yabancı, 130 civarında da Türk kazısı, Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştiriliyor. Diğer kazılarla birlikte 550 müze ve yüzey araştırması bulunmaktadır." ifadelerini kullanan Kurt, bu kazılardan çıkan eserlerin restorasyon ve konservasyonunun yapılarak sergilenmesi, tanıtılması ve bilimsel yayınlarla gelecek kuşaklara aktarılmasının, görevlerinin başında geldiğini bildirdi.



Kurt, sempozyumun, özel ve zengin kültürel birikime sahip Hatay'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Müze müdürlüklerince, temel hafriyatında, baraj altında kalan alanlarda, yol açımı veya kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan kültür varlıklarını kurtarmak ve korumak amacıyla başlatılan kazılarda önemli sonuçlar elde edildiğini anlatan Kurt, şunları kaydetti:



"Kurtarma kazılarının arkeoloji dünyasına büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, 2016'da müze müdürlükleri başkanlığında 251 müze ve kurtarma kazısına izin verilmiştir. Ayrıca kamu yatırımları alanında da gerçekleşen çeşitli kurtarma kazılarımız devam etmektedir. Bakanlık olarak kazı çalışmalarının yanı sıra bizim için diğer önemli konu, yüzyıllar boyunca toprak altında saklı kalmış tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılarak sergilenmesi amacıyla yeni müzelere de duyulan ihtiyaçtır. Bu müzelerden birini de Bakanlığımız, Hatay'a kazandırmış bulunmaktadır. Bu kapsamda 107 müze müdürlüğüne bağlı 193 müze faaliyette bulunmaktadır."



Kurt, 2003'ten bu yana 141 müzenin bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını, 34 yeni müze, 19 türbe, 53 bağlı birimin de ziyarete açıldığını vurguladı.



Vali Ata'dan turistlere çağrı



Vali Erdal Ata da sempozyumun Hatay'da düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Hatay'ın tarih boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Ata, "Bugün kentimizin neresini kazsak tarih fışkırıyor. Belediyelerimiz yol, köprü veya altyapı çalışmalarıyla nereye el atsa veya vatandaşlarımız konut için inşaat temeli kazdığında her yerden birçok tarihi eser ve bulgular çıkıyor. Dolayısıyla bu arkeolojik kazıların yapılması, ülkemizin farklı yörelerindeki birçok kültürel varlığın ortaya çıkmasını sağlıyor." dedi.



Ata, yaklaşık 6 yıl önce Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle, insanların sınırdaki illere gelmeye korktuğunu dile getirerek, "Burada güvenlik yönünden hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok. Ankara, İstanbul veya Türkiye'nin diğer yöreleri ne kadar güvenliyse, burasının, oralardan çok daha güvenli olduğunu gönül rahatlığıyla il valisi olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Yarın sona erecek sempozyumda 2016'nın kurtarma kazılarına ilişkin 34 bildiri sunulacak.