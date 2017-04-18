26 Milyon 672 Bin; Bu Rakamı Bir Kenara İyi Not Edin!
Alaattin Aktaş ocak ayı işsizlik verisini değerlendirdi.
Alaattin Aktaş ocak ayı işsizlik verisini değerlendirdi...
Kaynak: Dunya.com
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