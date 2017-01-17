Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 258 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Siverek Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendiği M.İ.G'nin kullandığı tırı durdurdu.



Tırda yapılan aramada, batı illerine götürüldüğü belirlenen 258 kilogram esrar bulundu.



Sürücü M.İ.G. gözaltına alındı.