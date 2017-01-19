258 Bin Aboneye 'İndirimli Elektrik' Müjdesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2017 yılı için serbest tüketici limitini 2 bin 400 kWh'a düşürmesi ile aylık ortalama 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelere 'indirimli elektrik' kullanmanın yolu açıldı. CLK Akdeniz Elektrik Perakende'den yapılan açıklamaya göre yeni limitle birlikte Antalya, Isparta ve Burdur'da 258 bin aboneye daha serbest tüketici olma hakkı doğdu.



EPDK'nın elektrikte serbest tüketici limitini 2017 yılı için 3 bin 600 kWh'tan 2 bin 400 kWh'a düşürmesi ile aylık ortalama 82 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen abonelere 'indirimli elektrik kullanmanın' yolu açıldı. EPDK'nın belirlediği yeni limitle Türkiye genelinde 8,4 milyon elektrik abonesi 'serbest tüketici' olma fırsatı yakalarken CLK Akdeniz Elektrik'in görevli tedarikçi şirket olarak hizmet verdiği Antalya, Isparta ve Burdur illerinde 258 bin abone daha yeni limitle birlikte serbest tüketici olma hakkı elde etmiş oldu. Böylece söz konusu 3 ilde mevcut ve yeni serbest tüketici hakkı olan abone sayısı 591 bine ulaştı.



Antalya'da 215 bin abone indirimli elektrik kullanma hakkı kazandı



Elektrik perakende ve satış sektöründe tarife yapısını başlatan ilk perakende satış şirketi olarak öne çıkan ve başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde perakende elektrik satış lisansı bulunan CLK Akdeniz Elektrik'in toplam abone sayısı 1,7 milyonu aşmış bulunuyor. Konuyla ilgili olarak CLK Akdeniz Elektrik'in yaptığı açıklamada, "Limitin 2 bin 400 kWh olarak belirlenmesiyle birlikte hizmet verdiğimiz Antalya, Isparta ve Burdur illerinde mevcut ve yeni serbest tüketici hakkı olan abone sayımız 591 bine ulaştı. Bu abonelerimizin 459 binini mesken aboneleri oluştururken, yeni limitle birlikte sadece Antalya ilinde yaklaşık 215 bin abone serbest tüketici olma hakkı elde etti. Aylık faturası ortalama 82 TL ve üzeri olan ve CLK Akdeniz Elektrik'in avantajlı tarifelerinden yararlanmak isteyen tüketicilerin yapmaları gereken, Müşteri Hizmet Merkezlerimize ve NKolay şubelerine giderek serbest tüketici sözleşmesi imzalamak" bilgisi verildi.



Aboneler imzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeli



Yeni limitle birlikte sektörde rekabetin boyutlarının daha da genişleyeceğine de işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"CLK Akdeniz Elektrik olarak sektör tecrübemiz ve deneyimli kadromuzla bu rekabete hazırız. Abonelerimize kaliteli, sürdürülebilir ve müşteri memnuniyeti hedefleyen bir hizmet sunmaya devam edeceğiz. Serbest tüketici statüsündeki abonelerin mağdur olmamaları için önümüzdeki dönemde imzaladıkları sözleşmeleri çok dikkatlice incelemeleri ve sözleşmelerdeki ek maddeleri okuyarak gerçekte ne kadar indirim aldıklarını net olarak görmeleri konusunda uyarmak isteriz." - ANTALYA