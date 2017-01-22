2524 Santraççı Antalya'daki Şampıyonada Buluştu

ANTALYA'da Türkiye Satranç Federasyonu'un (TSF) düzenlediği Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar şampiyonalarında 81 ilden 2524 santraççı arasındaki müsabakalar başladı.



Antalya'daki 3 otelde yapılan şampiyonaların açılış töreninde konuşan TSF Başkanı Gülkız Tülay, velileriyle birikte 6000'in üzerinde kişinin bir araya geldiğini belirtti, "Yaş grupları anlamında tüm spor branşları içersinde en fazla katılımlı organizasyon olduğunu biliyoruz. TSF olarak geçen yılın katılım sayısını aşarak rekor kırdık" dedi.



Şampiyonanın açılış hamlesini Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece yaptı. Daha sonra müsabakalar başladı.



Aileler de kendilerine ayrılan alanlarda heyecanla çocuklarıyla yakınlarından gelecek haberi bekledi. Bazı velilerin de şampiyona öncesi çocuklarına son taktikleri verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.



7'DEN 70'E SATRANÇ



7 yaşından 70 yaşına kadar satranç sporcularının yer aldığı şampiyonada küçüklerde 1897, yıldızlarda 555 ve emektarlarda 72 sporcu mücadele edecek. Şampiyonalar 9 turluk heyecanlı mücadeleler, 27 Ocak Cuma günü kapanış töreniyle sona erecek. Çekişmeli ve zevkli mücadelelere sahne olan organizasyon Topkapı Palace, Mardan Palace ve Belek Bellis Deluxe Otel'de gerçekleştiriliyor. Şampiyonalarda birincilere şampiyonluk beratı, ilk üçte yer alan sporculara kupa, madalya verilecek. Küçükler ve yıldızlar şampiyonalarında başarılı olan sporcular, Dünya ve Avrupa Yaş Gurupları Şampiyonaları, Dünya ve Avrupa Okullar Şampiyonaları, uluslararası ve ulusal turnuvalara davet edilecek. Türkiye Emektarlar Şampiyonası'nda kategorilerine göre ilk üç dereceyi alan sporcular ise uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.



- Antalya