25 Takım 100 Personel ile Masa Tenisi Turnuvası Heyecanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yönelik düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası'nın bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının geleneksel hale getirdiği masa tenisi turnuvasının üçüncüsünü yapıldı. Çalışanların kurum içi iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek, ayrıca personeli spor yapmaya teşvik etmek amacıyla tüm daire başkanlıklarının yer aldığı masa tenisi turnuvasına katılım yoğun oldu.



Turnuvaya Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 17 daire başkanlığının oluşturduğu 25 takımda toplam 100 personel katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Salonu'nda yapılan turnuva oldukça heyecanlı geçti. Turnuvanın yarı finalinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı A takımı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı B takımı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile de Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı eşleşti.



Rakiplerini eleyen İtfaiye Dairesi Başkanlığı A takımı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı finalde karşılaştı. Bilgi İşlem Dairesi'nin birinci olduğu turnuvada, İtfaiye Daire Başkanlığı A takımı ikinci, Kültür Turizm ve Tanıtım Daire Başkanlığı üçüncü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı B takımı ise dördüncü oldu. 2 gün süren turnuvanın tamamlanmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi. - DENİZLİ