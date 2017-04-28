25. Organik Pazar Aksaray'da Kurulacak

Türkiye'de 25. Organik Pazar'ın Aksaray'da kurulacağı bildirildi.



Aksaray İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun, ogranik üretim yapacak çiftçilerle birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.



İl Müdürü Zabun, Aksaray'da yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında Vali Pekmez'e bilgi vererek kentte 15 çiftçinin organik sebze yetiştiriciliği yapacağını söyledi.



Organik ürün yetiştiriciliği ile ilgili hazırladıkları eğitim programının ardından bakanlığa sundukları yetiştiricilik projesinin onaylandığı bilgisini veren Zabun, şöyle konuştu:



"Aksaray'da 15 çiftçiye herhangi bir kimyasal madde kullanılmamış sertifikalı organik tohum dağıtımı yaptık. Ağırlıklı olarak sebze ürünleri olmak üzere 15 çiftçin bu yıl organik ürün yetiştirecek. Organik ürün yetiştiren çiftçilerimiz yaptıkları üretim gözetim ve denetim altında olacak. Aksaray'da pazar yerinde özel bir alanda bu ürünlerin satışı yapılacak. Bu ürünlerin organik logosu ve sertifikaları olacak. Bu proje ile Türkiye'de 24 yerde kurulan bu pazarın 25.'sini Aksaray'da kuracağız."



Vali Pekmez ise, organik üretimin devlet tarafından da desteklendiğini belirterek, organik üretimde altyapı şartları, üretilen ürünlerin pazarlama ve satış durumlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.