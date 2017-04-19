25 Milyon Euroluk Derbi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının kaybedeni, 25 milyon euroya veda edecek.



Süper Ligi'in geri kalanında şampiyonluk olmasa da ikinciliği kovalayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi vizesiyle birlikte 25 milyon Euro'luk gelir içinde amansız bir yarışın içinde.



AMANSIZ YARIŞ



Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı gruplara kalması halinde yaklaşık olarak 25-26 milyon Euro'yu elde ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ligin geri kalanında bu geliri almak için yarışacak.



Kaynak: Takvim