25 Mart Artık İzmir'in Fethi Olarak Kutlanacak

Osmanlı Devleti'nin kurulmasına ve cihan devleti olmasına zemin hazırlayan olaylardan olan 25 Mart 1081 yılı Türk Tarih Kurumu tarafından bilimsel olarak onaylanarak her yıl İzmir'in fethi olarak kutlanacak.



Türk Tarih Kurumu tarafından 1081 yılı İzmir'in Türkler tarafından Fetih yılı olarak bilimsel bakımdan kabul edilerek onaylandı ve ilk defa 25 Mart 2017 tarihinde kutlanacak.



İzmir Valiliği koordinesinde yapılan kutlama hazırlıkları çerçevesinde bilgi vermek amacıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güray Kırpık basın toplantısı düzenledi. Toplantıya MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve katkı veren yetkililer de katıldı.



Valilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Erol Ayyıldız, İzmir'in fethinin yıldönümlerinin de kutlanacağını belirterek, "Türk insanımıza bu coğrafyada yaşayan insanımıza çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sene Mart ayının 25'nden itibaren İzmir'imizde hem fetih bilinci oluşturmak ve bu anlamda farkındalık yaratarak İzmir'in fethinin yıldönümlerini kutlamaya başlayacağız. 1081 fetih yılı kutlamaları her yıl düzenli olarak yapılacağından kurumsal etkinlik logosu da oluşturulacaktır. Etkinliklere ilimizdeki resmi kurumlar da destek vermektedir. Tarih ve sanat sergilerinin düzenlenmesi ve çeşitli spor müsabakalarının yapılması ayrıca planlanmıştır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde satranç ve futbol spor dallarından yarışmaları düzenlenmesi, İzmir Ülkü Park'ta 1081 İzmir'in fethi ve Çakabey Kupası ralli yarışması düzenlenecek. Tüm yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara, tarafımızca tasarlanan ödüller verilecek. Ayrıca 25 Mart 1081 İzmir'in Fethi şehitlerimiz ve gazilerimiz için mevlidi şerif okutulması, Selçuk ve Efes Antik Kenti gezisi gerçekleştirilmesi etkinlikleri planlanmaktadır" dedi.



"İzmir'in Fethi kırılma noktası olmuştur"



İzmir'in fethi daha sonraki yıllarda Osmanlının cihan devleti olmasında önemli bir adım olduğuna işaret eden Vali Ayyıldız, "Bizler Anadolu topraklarına dün gelmedik. Bu coğrafyada bin yıllık tarihimiz, bin 400 yıllık medeniyetimiz ve 2 bin yıllık bir devlet geleneğimiz var. Tıpkı İstanbul'un Fethi gibi 1081 İzmir'in Fethi de Türk tarihi açısında bir kırılma noktası olmuş, bu tarihten sonra Türkler Anadolu'daki varlıklarını güçlendirmiştir. Bu toprakları sadece bir ülke değil bir tarih, bir medeniyet, bir inanç ve kültür kalesi haline getirmişlerdir. Bu şuurla tüm kurumlarımızla önemli günün genç beyinlere hak ettiği yeri ve önemi kazanması için daha çok çalışcağız" diye konuştu.



"Bilim adamlarını belgeleriyle karara bağlandı"



Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güray Kırpık da fethin hem İzmir hem Türkiye tarihi açısında çok önemli olduğunu belirterek, "Tarih belgelerinin neticesi olarak yerli ve yabancı kaynaklardan gerekli belge ve bilgileri bütün taraflar, bilim adamlarının aldığı raporlar ile birlikte belgelerle karara bağlamıştır. Hayırlı olsun. Bu bağlamda bir dizi etkinlikler olacak ve uluslararası toplantılara yapacağız. Yabancı bilim adamlarını da burada ağırlayacağız. Tüm İzmir halkını bu etkinliklere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



İzmir Limanı'nda fetih başlamıştı



Türk Tarih Kurumu'nun verdiği bilgilere göre Emir Çaka Bey Anadolu'nun Türkler tarafından fethinin kapılarının açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi'nden 10 yıl sonra 1081 yılında İzmir'İ liman bölgesinden girerek fethetmişti. Bu fethi Aleksi Komnen'in 4 Nisan 1081'de tahta geçmesi hesabı ile düşünüldüğünde İstanbul'dan ayrılan Çaka Bey'in Efes'ten tarihi İzmir Limanına girmesi ile başlamış ve kuzeye doğru genişleyerek yayılmıştı. Mart ayı sonlarında Efes'ten başlayan fetih Urla ve Foça'nın fethi ile devam etmişti. Ardından Emir Çaka donanması ile denize açılarak Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos'u sefer yaparak kendisine bağlamış, üzerine gelen Bizans donanmalarını mağlup etmişti. - İZMİR