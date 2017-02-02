25 İlde Dev Fetö Operasyonu: 177 Gözaltı Kararı

Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle eski ve görev başında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerinde bulunarak gözaltına alınan polisler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.



(İHA) - ANKARA