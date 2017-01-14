25 Bin Üyenin Bilgileri Çalındı İddiası

Elazığ'da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki Önder İlter, sendika üyeliği döneminde verdiği bilgilerin 3. şahısların eline geçtiğini öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Yaklaşık 25 bin üyesi bulunan Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası'na 2014 yılında üye olan, geçtiğimiz aylarda üyelikten ayrılan Güvenlik Görevlisi Önder İlter, kişisel bilgilerinin çalınmasından dolayı endişe duyduğunu, savcılığa yaptığı suç duyurusu ile ilgililerin gerekli cezayı almasını arzu ettiğini söyledi. Kendilerine farklı bir sendikadan mesaj geldiğini ifade eden İlter, "Bu mesajın akabinde Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendika'sının yönetimin kurulu önemli bir duyuru altında kişisel verilerimizin 3. şahıslar eline geçtiğini ve bu verilerin sendikanın eski çalışanlar tarafından çalınıp sızdırıldığını beyan etmişlerdir. Bizlerde bunun üzerine bir korku içerisinde durumu araştırarak sendika yetkilerine sorduk. Onlar da durumun eski bir çalışan tarafından sızdırıldığını ve bununla ilgili dava açacaklarını söylediler" dedi.



Kişisel bilgilerinin terör örgütü üyelerinin eline geçmesinden dolayı endişe duyduğunu aktaran İlter, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum. Şuan benim gibi mağdur olan yüzlerce üye var. Bu sendikanın 25 bin tane üyesi var. Kişisel verilerimizin kanun kapsamında korunması gerekirken eski bir çalışan tarafından sızdırılmasından endişe duymaktayız. Şuan bilgilerimizin nerede olduğu, kimlerin elinde olduğu, TC kimlik numaralar, adreslerimiz ve telefon numaralarımızın kimlerin eline geçtiğini bilmiyoruz" diye konuştu.



Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayetle olayın çözüme kavuşturulmasını isteyen İlter, kişisel verilerinin kesinlikle kanunlar çerçevesinde korunması gerektiğini, bunların sızdırılmasında kimin payı var ise kanun çerçevesinde cezalandırılmasını arzu ettiğini kaydetti.



Sendika, bilgilerin çalındığını doğrulamış



Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası'nda sosyal medya üzerinden konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, "Değerli üyelerimiz sizlerden kimden geldiği belli olmayan yeni sendika altında ve bilgimiz olmayan mesajlar gönderilmiştir. Daha önce sendikamızda çalışan şahıslar üyelerimizin cep telefonu numaralarını iznimiz olmadan saklamış ve kullanmaktadır. Bu sebeple ilgili şahıslar hakkında dava açacağımızı ve sizlerinde konu hakkında dava açacabileceğnizi belirtmek isteriz. Bunlar sendikamızın adına başına özel getirerek bizlere benzemeye çalışan ve bizleri taklit etmek isteyen birkaç zavallı işçi taciri ve emek düşmanıdır. Tarafımızdan gönderilmeyen mesajlara itibar etmeyiniz" denildi. - ELAZIĞ