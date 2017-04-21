25 Bin Sığınmacı Yunanistan'dan Ayrıldı"

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, toplam 25 bin sığınmacının ülkeden ayrıldığını söyledi.



Mouzalas, meclis görüşmelerinde muhalefetten gelen bir soru üzerine sığınmacılara ilişkin verileri paylaştı.



Yeniden yerleştirme kapsamında 12 bin kişinin AB ülkelerine gönderildiğini belirten Mouzalas, 6 bin 500 sığınmacının da yeniden birleştirme kapsamında Avrupa'daki ailelerine kavuştuğunu ifade etti. Mouzalas, 6 bin 500 sığınmacının ise gönüllü olarak ülkelerine geri döndüğü bilgisini verdi.



Bu programların değerli hizmetler olduğunu dile getiren Mouzalas, "Toplam 25 bin kişi burada elde edeceklerinden daha iyi bir yaşama kavuştu." diye konuştu.



Mouzalas ayrıca Yunanistan'a toplam 56 bin sığınma başvurusunun yapıldığını kaydetti.