243 TSK Personeli Hakkında Tutuklama Kararı





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 243 personeli hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.



Söz konusu askerlerin, darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen cemaatinin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtildi.



Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize, Güvenlik ve Mali suçlarla mücadele ile asayiş şube müdürlüğü ekiplerince, 54 ilde operasyon düzenlendi.



Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel belge ile iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçirildi.



Daha önceki soruşturmalarda hakkında gözaltı kararı verilen 575'ten kişiden 351'i yakalanmış, 315'i tutuklanmıştı.



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 6 bin personel ordudan ihraç edildi.



*Kaynak: AA*



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Tags: Recep Tayyip Erdoğan personeli TSK Türkiye tutuklama kararı hakkında 243 Tutuklama Gepost: 18 januari 2017