Batman'ın Sason ilçesi Sarıyayla köyünde iki gün önce evden çıkan 24 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor.



İki gün önce Sarıyayla köyünden ayrılarak kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Barış'ın (24) babası Aydın Barış, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Oğlunun terör örgütleri tarafından kandırıldığından şüphelendiğini belirten baba Barış, "Oğlum kendisine ait kimlik bilgilerini, fotoğraflarını ve özel tüm eşyalarını yakıp gizlice evden ayrılmış. Oğlumun terör örgütleri tarafından kandırıldığından şüpheleniyoruz. Tüm karakol, jandarma ve ilgili birimleri bilgilendirerek oğlumun bir an önce bulunmasını istedim. Ailece perişan durumdayız. Yerini bile gören veya şüphelenenler Allah rızası için en yakın emniyet güçlerine veya bize haber vermelerini istiyoruz" dedi. - BATMAN