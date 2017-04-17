24 Yaşındaki Genç, Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

ÇORUM'da iddiaya göre iki adet ecstacy hap içen 24 yaşındaki B.D. fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Çorum'un Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre iki adet ecstacy hap içen B.D., bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları tarafından bir özel hastaneye götürülen genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada,B.D.'yi hastaneye getiren arkadaşlarının ifadesine başvuran polis, gencin uyuşturucu hap içtikten sonra fenalaştığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Çorum