GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maraton koşusunun başlaması ve sporcuların koşması
Bitiş çizgisine ulaşanların sevinci
Dereceye girenlerin madalya alması Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde 24. Uluslararası Luksor Maratonu düzenlendi. 23 farklı ülkeden 243 kişinin katıldığı maratonda dereceye girenler madalyaları ile basına poz verdi.
24. Uluslararası Luksor Maratonu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maraton koşusunun başlaması ve sporcuların koşması Bitiş çizgisine ulaşanların sevinci Dereceye girenlerin madalya alması Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde 24. Uluslararası Luksor Maratonu düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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