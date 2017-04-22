24. Uluslararası Budapeşte Kitap Festivali

Macaristan'da düzenlenen 24. Budapeşte Uluslararası Kitap Festivali'ne kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.



Başkent Budapeşte'deki Milenaris Kültür Merkezi'nde, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen fuara 28 ülke, 150 yayıncı ve 800'den fazla yazar, bilim insanı ve sanatçı katılıyor.



Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un onur konuğu olduğu festivalde, Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya ortak stant açtı.



Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarı, yarın da ziyaret edilebilecek.