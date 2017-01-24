24 Ocak'ta 24'üncü ölüm yıldönümünde...

Uğur Mumcu, Karabağlar'da da anıldı

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu'nun aydınlık düşünceleri ve görüşlerinin ilelebet yaşayacağını vurguladı ve bunu yok etmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Üçyol'da bulunan Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Uğur Mumcu heykeli önünde düzenlenen anma törenine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Gazeteciler Cermiyeti Başkan Yardımcısı Tayfur Göçmenoğlu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ve ilçe yöneticileri, CHP il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazar Bekir Yurdakul'un sunumuyla başlayan etkinlikte ilk olarak Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Tekin Derdiyok söz aldı. Derdiyok, Uğur Mumcu'nun yaşanılan coğrafyada söylediği sözlerin ne kadar önemli olduğunu belirterek, "Unutmayacağız, unutturmayacağız, onu hep yaşatacağız" dedi.

Sadece anmak değil, anlamak da gerekir

Etkinlikte konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkan Yardımcısı Tayfur Göçmenoğlu ise Uğur Mumcu'nun "Adam gibi gazeteci" olmanın simgesi olduğunu, cesaretiyle kötülüklerin üzerine giden, çağı yakalamış bir gazeteci olduğunun altını çizere, "Aydınlık bir Türkiye için onu sadece anarak değil; anlayarak, izleyerek ve inanarak yaşamalıyız. Kendisini özlemle anıyoruz" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise, bu ülke dimdik ayakta ise Uğur Mumcu ve onlar gibilerin sayesinde olduğunu belirterek, "Ve dimdik ayakta durmaya da devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ten bu ülke nasıl emanet alındıysa öyle devam edecektir. Kimsenin bu ülkeyi yıkmaya gücü yetmeyecektir. İnşallah ülkemizde Uğur Mumcu gibi gazeteciler olmaya devam eder, kendisini asla unutmayacağız" dedi.

Türkiye'yi aydınlatmaya devam edecek

Uğur Mumcu'nun 1993 yılında soğuk bir Ankara havasında paramparça edildiğini, ancak görüşlerinin ve bakışının hala Türkiye'yi aydınlattığını, bundan sonra da aydınlatmaya devam edeceğini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise Uğur Mumcu'nun aydınlık düşüncelerinin ve görüşlerinin ilelebet yaşayacağını söyledi. Selvitopu, "Kendisi de 'beni parçalayabilirsiniz ama düşüncelerimi yok edemezsiniz' demişti. Bunlar yok olmayacak. Yok etmeye de kimsenin gücü yetmeyecek." dedi.

Bizler canımızla hazırız

Ülkenin zor günlerden geçtiğini, aydınlık Türkiye'nin karartılmaya çalışıldığını da sözlerine ekleyen Selvitopu, "Bu ülkede Uğur Mumcu ve canını veren demokrasi şehitleri olduğu sürece Türkiye asla karanlığa mahkum olmayacak. Biz canımızla hazırız, canımız bu topluma feda olsun. Bunun için yaşıyoruz. Bizler bu mücadeleyi yapmazsak, Mumcu'nun kemikleri sızlar. Üzerimize düşen ne varsa yapmak hepimizin görevi. Bu ülkede demokrasi adına bir çok insan hayatlarını kaybetti. Bu ülkeye demokrasi lazım. Gerçek anlamda demokrasi kurulduğu zaman, bir çok sorun kendi kendine yok olacaktır. Gelin hep birlikte demokrasiyi yeşertelim. Işıklar içinde yat Uğur Mumcu, bu toplum seni unutmayacak" diye konuştu.

Anı defterinde duygularını paylaştı

Konuşmaların ardından konuklar Uğur Mumcu heykeli ile daktilosunun önüne karanfil koydu. Başkan Selvitopu daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Karabağlar Şubesi Gençlik Kolları'nın düzenlediği Uğur Mumcu anma törenine katılarak duygu ve düşüncelerini deftere yazdı.

