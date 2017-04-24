24 Nisan Dha Spor Gündemi
CEV KUPASI 14.30 Eczacıbaşı Vitra takımı İstanbul'a gelecek (Sabiha Gökçen)17.30 Avrupa Şampiyonu VakıfBank İstanbul'a gelecek (Atatürk Havalimanı) SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Beşiktaş - AdanasporTENİSTEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları Garanti Koza Arena'da başlayacak.
CEV KUPASI
14.30 Eczacıbaşı Vitra takımı İstanbul'a gelecek (Sabiha Gökçen)
17.30 Avrupa Şampiyonu VakıfBank İstanbul'a gelecek (Atatürk Havalimanı)
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Beşiktaş - Adanaspor
TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları Garanti Koza Arena'da başlayacak.
20.30 TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nın partisi yapılacak (Four Seasons)
TFF 1. LİG
17.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
18.30 Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)
Rize'de habercilere saldıran Başakşehirliler PFDK'ya sevkedilecek
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları oynanacak.
16.00 Beşiktaş-Bellona AGÜ
16.00 İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe
18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray
Voleybol Efeler Ligi play-off turu
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
18.00 Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor
2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
21.00 Finlandiya - Türkiye