24 Nisan Dha Spor Gündemi

CEV KUPASI 14.30 Eczacıbaşı Vitra takımı İstanbul'a gelecek (Sabiha Gökçen)17.30 Avrupa Şampiyonu VakıfBank İstanbul'a gelecek (Atatürk Havalimanı) SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Beşiktaş - AdanasporTENİSTEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları Garanti Koza Arena'da başlayacak.

24 Nisan Dha Spor Gündemi

CEV KUPASI 

14.30 Eczacıbaşı Vitra takımı İstanbul'a gelecek (Sabiha Gökçen)

17.30 Avrupa Şampiyonu VakıfBank İstanbul'a gelecek (Atatürk Havalimanı

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Beşiktaş - Adanaspor

TENİS

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları Garanti Koza Arena'da başlayacak.

20.30 TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nın partisi yapılacak (Four Seasons)

TFF 1. LİG

17.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

18.30 Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)

Rize'de habercilere saldıran Başakşehirliler PFDK'ya sevkedilecek

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları oynanacak.

16.00 Beşiktaş-Bellona AGÜ

16.00 İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe

18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray

Voleybol Efeler Ligi play-off turu

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

18.00 Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor

2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

21.00 Finlandiya - Türkiye

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