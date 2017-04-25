24 Nisan 2017 Haberleri
24 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Gamze Özçelik, Tesettür Paylaşımıyla İlgili Yapılan Haber ve Yorumlara Tepki Gösterdi
- Türkiye'den Trump'ın 1915 Olaylarıyla İlgili Açıklamasına Tepki
- Eski Trabzonsporlu Didier Zokora, Endonezya'ya Transfer Oldu
- Yıldızlar Demet Akalın İçin Buluştu
- Şenol Güneş: Hiçbir Şey Daha Bitmedi, Yarış Yeniden Başlayacak
- Eylem Hazırlığındaki PKK'ya Hava Harekatı: Kuzey Irak'ta 4 Hedef Vuruldu
- 'Söz' Dizisinde 'Doktor Bahar Kurtuldu Mu' Sorusu Cevabını Buldu
- Dusko Tosic: Penaltıyı Kaçırdıktan Sonra 2 Gün Gözüme Uyku Girmedi
- 101 Milyon Euro'ya Alınan Bale, 3 Sezonda 17. Kez Sakatlandı
- ABD, PYD'nin Tabka'ya Girdiği Yönündeki Haberleri Yarım Ağızla Yalanladı
- Ordu'da Korkutan Yangında 5 Bina Zarar Gördü
- Süper Lig'de Beşiktaş, Adanaspor'u 3-2 Yendi
- Survivor Taner, Ağzında Havai Fişek Patlattı
- Instagram Çöktü, Şeyma Subaşı Sosyal Medyanın Diline Düştü
- İstanbul'da Basket Maçı Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
- Milyonlar 'Instagram Çöktü Mü' Sorusuna Cevap Arıyor
- Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı Bölümünü Bekleyen İzleyiciye Kötü Haber
- Kuzey Kore: ABD'yi Vurabilecek Nükleer Silahlarımız Fırlatılmayı Bekliyor
- Fox Tv'nin Sunucusu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oldu
- FETÖ'den Yargılanan 32 Er Tahliye Edildi
- Gamze Özçelik Tesettürlü Paylaşımıyla Türkiye Gündemine Oturdu
- Ürdün'de Tecavüzcüyle Evlenme Yasası Kaldırıldı
- Rıza Sarraf ve Hakan Atilla ABD'de hakim karşısına çıktı
- Borsa Günü Tüm Zamanların Rekoruyla Kapattı
- Başakşehir'de Emre, Yalçın, Ufuk ve Volkan Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi
- Rakka'ya İlerleyen PYD/PKK Kritik Tabka Kentine Girdi
- Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 16 Ölü
- İstanbul'da Taksilerdeki Taksimetrelerin Neredeyse Tamamındaki Mühürler Geçersiz
- ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları İçin 'Soykırım' Demedi, Büyük Felaket Dedi
- Dünya Nükleer Saldırı Beklerken Kuzey Kore Lideri Domuz Çiftliği Gezdi
- Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı Kadro Dışı Bıraktı
- Şırnak'ta Kaza: 1 Polis Öldü, 2'si Polis 4 Yaralı
- YSK'dan CHP'nin Referandum Talebine Ret
- Acun'un Kanalında Jüri Üyeleri Yarışmacıyı Yaka Paça Dışarı Attı
- FETÖ'den Yargılanan MHP'li Eski Belediye Başkanı Tahliye Edildi
- Adil Öksüz'ün Baldızı Bylock'tan Tutuklandı
- Bir İngiliz Savaş Gemisi, Soğuk Savaştan Beri İlk Kez Karadeniz'e Gitti
- Necati Şaşmaz 'Kurtlar Vadisi Vatan' Filmi İçin Tarih Verdi
- Rusya'da Okulda El Bombası Patladı: 1 Öğrenci Öldü, 11 Öğrenci Yaralandı
- Adana'da Park Kavgası Kalaşnikoflu Çatışmaya Döndü: 2 Ölü, 1 Yaralı