24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı
SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti tarafından düzenlenen 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa Belediyesi Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti tarafından düzenlenen 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa Belediyesi Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Mobilya, İklimlendirme, Gıda, Otomotiv, Dayanıklı Tüketim Malları, İletişim, Bilişim, Hizmet, Yapı Ürünleri şeklindedir.
Düzenleyici: SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti
Konusu: Sanayi ve Ticaret Ürünleri Hizmet Grupları
Türü: Genel Fuar
Detaylar :
İl : Manisa
İlce : Merkez
Mekan : Manisa Belediyesi Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Anafartalar
Başlangıç Saati : 25.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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