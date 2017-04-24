SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti tarafından düzenlenen 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa Belediyesi Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Mobilya, İklimlendirme, Gıda, Otomotiv, Dayanıklı Tüketim Malları, İletişim, Bilişim, Hizmet, Yapı Ürünleri şeklindedir.



Düzenleyici: SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti





Konusu: Sanayi ve Ticaret Ürünleri Hizmet Grupları





Türü: Genel Fuar





Detaylar :



İl : Manisa



İlce : Merkez



Mekan : Manisa Belediyesi Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Anafartalar



Başlangıç Saati : 25.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır