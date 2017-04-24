Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı
Ara
BİST 93.269 %0,91
DOLAR 3,5827 %-0,96
EURO 3,8919 %-0,32
PARİTE 1,0860 %1,24
ALTIN 146,46 %-2,57
FAİZ 11,20 %0,45
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı

SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti tarafından düzenlenen 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa Belediyesi Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı

SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti tarafından düzenlenen 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa Belediyesi Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Mobilya, İklimlendirme, Gıda, Otomotiv, Dayanıklı Tüketim Malları, İletişim, Bilişim, Hizmet, Yapı Ürünleri şeklindedir.

Düzenleyici: SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti


Konusu: Sanayi ve Ticaret Ürünleri Hizmet Grupları


Türü: Genel Fuar


Detaylar :

İl : Manisa

İlce : Merkez

Mekan : Manisa Belediyesi Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Anafartalar

Başlangıç Saati : 25.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sanayi Ve Ticaret Fuarı, Mobilya, Ticaret, Manisa, Hayır, Murat Erat