24. İTÜ Emös "Sanal Rönesans"

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en yenilikçi öğrenci etkinliği İTÜ EMÖS bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamaya geliyor!
Türkiye'nin en aktif iş ve kariyer kulüplerinden biri olan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 24.sü düzenlenen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS), 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında "Sanal Rönesans" ana teması çerçevesinde şekillenecek.
Her şeyin sanala yöneldiği günümüz dünyasında, yeni bir çağın başlangıcını, Sanal Yeniden Doğuş'u simgeleyen "Sanal Rönesans"ın alt başlıkları; Data Analytics(Veri Mantıksal Analizi), Dijital Dönüşüm, Fintek, Endüstri 4.0, Girişimcilik Ekosistemi ve Cognitive Computing(Bilişsel Bilişim) şeklinde olacak.
Şehir dışından gelecek katılımcılar için konaklamalı seçeneği de bulunan ve 5 gün süren etkinlik kapsamında konusunda uzman üst düzey şirket yetkililerinin katılacağı oturumlarda ve beyin fırtınalarının dinmek bilmeyeceği panellerde İTÜ EMÖS katılımcıları, iş ve teknoloji trendleri hakkında bilgi sahibi olabilecek; aynı zamanda diğer katılımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle iletişim kurma fırsatı bulacaklar. Katılımcılar akşam eğlencelerinde ise günün bütün yorgunluğunu atabilecekler.
Oturumlara paralel olarak gerçekleşecek İTÜ EMÖS Kariyer Atölyeleri'nde öğrenciler, hem sektörünün lider firmalarıyla vaka analizi, iş simülasyonu veya eğitim platformlarında bir araya gelme fırsatı bulacak hem de kültür, sanat, kişisel gelişim vb. alanlar üzerine gerçekleşecek workshoplarla kendini yeniden keşfedecek. (Etkinlik linki; https: //www.facebook.com/events/203716380034384/ )
24. İTÜ EMÖS'ün belirlenen konuşmacıları;
Dr. Soner Cayko - BKM Express Genel Müdürü
Ali Rıza Ersoy – Siemens Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Fabrika Müdürü
Cenk Kıvılcım – Cisco Türkiye CEO
Koray Çandır – Intel IoT ve Gömülü Sistemler Direktörü
Emre Güzer – PayU Türkiye CEO
Dr. Axel Busch – Vaillant Türkiye CEO
Mustafa Ayhan - Bosch Türkiye ve Ortadoğu IoT ve Endüstri 4.0 Koordinatörü
Coşkun Bedük – Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Genel Müdürü
Dr. Reha Akçakaya - Şişecam Düzcam Grup Başkanı
Sinem Cantürk – KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı
Emek Akbal – AvivaSA Dijital Dönüşüm Bölüm Yöneticisi
Walter Brattinga - Türk Henkel Tüketici Yapıştırıcıları Türkiye Müdürü
Zeynep Olcay Öztürk – Loreal Türkiye Pazarlama Direktörü
Selcem Özmen Bengitöz – Colgate-Palmolive Müşteri Servisi ve Lojistik Direktörü
Doç. Dr. Sait Ölmez – Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Master Direktörü
Prof. Dr. Ata Akın – Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Derya Yücel – Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Küratör
Selçuk Artut – Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ajans Paneli
Ahmet Beliktay – Akıl Fikir İşleri Ajans Direktörü
Emre Perçin – Y&R Stratejik Planlama Müdürü
Enis Orhun – C-Section
Sanat Paneli
Beral Madra – Kuad Galeri Küratör ve Sanat Eleştirmeni
Ali Alışır – Fotoğrafçı
Selçuk Artut – Medya Sanatçısı
Coworking Paneli
Batuhan Dalcı – Insprad Medya Co-Founder
Ahmet Onur – Kolektif House Co-Founder
Atılım Şahin – Atölye İstanbul Komünite Yöneticisi
Gökhan Beydoğan – Workinton Co-Founder
Geçtiğimiz yıl kategori başına 50.000'i aşkın oy kullanılan İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri'nde bu yıl da internet oylaması sonucu "Yılın En BaşArılı" isimleri belirlenecek. 31 Ocak gecesindeki törende kategorilerinde "Yılın En BaşArılı"sı seçilen ünlü isimler ödüllerini almak üzere organizasyona konuk olacak ve ardından İTÜ EMÖS Açılış Kokteyli gerçekleşecek. (İnternet oylaması başladığında ilgili kanallardan duyurulacaktır.)
84 üniversite ve 96 farklı bölümden 1000'in üzerinde katılımcı ile gerçekleşen İTÜ EMÖS'te sen de yerini al, geleceği birlikte keşfedelim!
*Kaydolmak için www.ituemos.com 'a tıklayabilirsiniz.
*Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için sayfamıza mesaj atabilir ya da emos@ituemk.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.
24. İTÜ Emös "Sanal Rönesans"
Türkiye'nin en uzun soluklu ve en yenilikçi öğrenci etkinliği İTÜ EMÖS bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamaya geliyor!
Türkiye'nin en uzun soluklu ve en yenilikçi öğrenci etkinliği İTÜ EMÖS bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamaya geliyor!