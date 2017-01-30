24. İTÜ Emös "Sanal Rönesans"

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en yenilikçi öğrenci etkinliği İTÜ EMÖS bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamaya geliyor!



Türkiye'nin en aktif iş ve kariyer kulüplerinden biri olan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 24.sü düzenlenen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS), 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında "Sanal Rönesans" ana teması çerçevesinde şekillenecek.



Her şeyin sanala yöneldiği günümüz dünyasında, yeni bir çağın başlangıcını, Sanal Yeniden Doğuş'u simgeleyen "Sanal Rönesans"ın alt başlıkları; Data Analytics(Veri Mantıksal Analizi), Dijital Dönüşüm, Fintek, Endüstri 4.0, Girişimcilik Ekosistemi ve Cognitive Computing(Bilişsel Bilişim) şeklinde olacak.



Şehir dışından gelecek katılımcılar için konaklamalı seçeneği de bulunan ve 5 gün süren etkinlik kapsamında konusunda uzman üst düzey şirket yetkililerinin katılacağı oturumlarda ve beyin fırtınalarının dinmek bilmeyeceği panellerde İTÜ EMÖS katılımcıları, iş ve teknoloji trendleri hakkında bilgi sahibi olabilecek; aynı zamanda diğer katılımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle iletişim kurma fırsatı bulacaklar. Katılımcılar akşam eğlencelerinde ise günün bütün yorgunluğunu atabilecekler.



Oturumlara paralel olarak gerçekleşecek İTÜ EMÖS Kariyer Atölyeleri'nde öğrenciler, hem sektörünün lider firmalarıyla vaka analizi, iş simülasyonu veya eğitim platformlarında bir araya gelme fırsatı bulacak hem de kültür, sanat, kişisel gelişim vb. alanlar üzerine gerçekleşecek workshoplarla kendini yeniden keşfedecek. (Etkinlik linki; https: //www.facebook.com/events/203716380034384/ )



24. İTÜ EMÖS'ün belirlenen konuşmacıları;



Dr. Soner Cayko - BKM Express Genel Müdürü



Ali Rıza Ersoy – Siemens Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Fabrika Müdürü



Cenk Kıvılcım – Cisco Türkiye CEO



Koray Çandır – Intel IoT ve Gömülü Sistemler Direktörü



Emre Güzer – PayU Türkiye CEO



Dr. Axel Busch – Vaillant Türkiye CEO



Mustafa Ayhan - Bosch Türkiye ve Ortadoğu IoT ve Endüstri 4.0 Koordinatörü



Coşkun Bedük – Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Genel Müdürü



Dr. Reha Akçakaya - Şişecam Düzcam Grup Başkanı



Sinem Cantürk – KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı



Emek Akbal – AvivaSA Dijital Dönüşüm Bölüm Yöneticisi



Walter Brattinga - Türk Henkel Tüketici Yapıştırıcıları Türkiye Müdürü



Zeynep Olcay Öztürk – Loreal Türkiye Pazarlama Direktörü



Selcem Özmen Bengitöz – Colgate-Palmolive Müşteri Servisi ve Lojistik Direktörü



Doç. Dr. Sait Ölmez – Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Master Direktörü



Prof. Dr. Ata Akın – Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı



Derya Yücel – Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Küratör



Selçuk Artut – Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi



Ajans Paneli



Ahmet Beliktay – Akıl Fikir İşleri Ajans Direktörü



Emre Perçin – Y&R Stratejik Planlama Müdürü



Enis Orhun – C-Section



Sanat Paneli



Beral Madra – Kuad Galeri Küratör ve Sanat Eleştirmeni



Ali Alışır – Fotoğrafçı



Selçuk Artut – Medya Sanatçısı



Coworking Paneli



Batuhan Dalcı – Insprad Medya Co-Founder



Ahmet Onur – Kolektif House Co-Founder



Atılım Şahin – Atölye İstanbul Komünite Yöneticisi



Gökhan Beydoğan – Workinton Co-Founder



Geçtiğimiz yıl kategori başına 50.000'i aşkın oy kullanılan İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri'nde bu yıl da internet oylaması sonucu "Yılın En BaşArılı" isimleri belirlenecek. 31 Ocak gecesindeki törende kategorilerinde "Yılın En BaşArılı"sı seçilen ünlü isimler ödüllerini almak üzere organizasyona konuk olacak ve ardından İTÜ EMÖS Açılış Kokteyli gerçekleşecek. (İnternet oylaması başladığında ilgili kanallardan duyurulacaktır.)



84 üniversite ve 96 farklı bölümden 1000'in üzerinde katılımcı ile gerçekleşen İTÜ EMÖS'te sen de yerini al, geleceği birlikte keşfedelim!



*Kaydolmak için www.ituemos.com 'a tıklayabilirsiniz.



*Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için sayfamıza mesaj atabilir ya da emos@ituemk.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.