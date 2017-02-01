24. İTÜ Emös Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 24'üncü İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 24'üncüsü düzenlenen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (EMÖS) Başarı Ödülleri, Beşiktaş Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu.



Demet Akbağ, Serenay Sarıkaya, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Rasim Öztekin gibi ünlü isimlerin de katıldığı törenin sunuculuğunu ise Jess Molho yaptı. 22 farklı kategorinin en başarılı isimleri ödüle layık görüldü. Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün Demet Akbağ ve Rasim Öztekin tarafından paylaşıldığı gecede, Jüri Özel Ödülü ise Yetkin Dikinciler'in oldu.



Ödüle layık görülen diğer isimler ise şöyle:



Yılın En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu: Burçin Terzioğlu



Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu: İlker Kaleli



Yılın En Başarılı Kadın Film Oyuncusu: Serenay Sarıkaya



Yılın En Başarılı Erkek Film Oyuncusu: Ozan Güven



Yılın En Başarılı Kadın Şarkıcısı: Hande Yener



Yılın En Başarılı Erkek Şarkıcısı: Yalın



Yılın En Başarılı Albümü: Janti (Murat Boz)



Yılın En Başarılı Alternatif Müzik Grubu: Adamlar



Yılın En Başarılı Klip Çalışması: Ben Bilmem (Murat Dalkılıç)



Yılın En Başarılı Radyo Programcısı: Geveze



Yılın En Başarılı Şarkısı: Günah Benim (EYPİO ft. Burak King)



Yılın En Başarılı Bloggerı: Pucca



Yılın En Başarılı Kitabı: Gerçek Hesap Bu (Nejat İşler)



Yılın En Başarılı Girişimcisi: Hakan Baş



Yılın En Başarılı Girişimi: İTÜ Arı Teknokent



Yılın En Başarılı Yatırımcısı: Nevzat Aydın



Yılın En Başarılı Yatırım Topluluğu: Galata Business Angels



Yılın En Başarılı Edebiyat - Kültür - Sanat Dergisi: Kafkaokur



Yılın En Başarılı İş Kadını: Leyla Alaton



Yılın En Başarılı İş Adamı: Acun Ilıcalı



Yılın En Başarılı İş Dergisi: Harvard Business Review - İSTANBUL