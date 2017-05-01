Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübünce "24. Geleneksel Tek kurşun ve Trap Atış" müsabakaları düzenlendi.



Belenalan köyündeki atış alanı mevkisindeki etkinliğe, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bartın, İzmir, Zonguldak, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinden bin 500 avcı katıldı.



55 metre serbest, 35 metre klasik pet şişe ve trap, 35 metre tavşan hedef ile ilk defa gerçekleştirilen uçan domuz atışı kategorilerinde dereceye giren avcıların ödülleri, Kaymakam Edip Çakıcı ve beraberindekiler tarafından verildi.



Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Öktem, yaptığı açıklamada, amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde ve maç sevinçlerinde kullanılmasını kesinlikle doğru bulmadıklarını tekrar hatırlatmak istediklerini belirterek, "Bu tarz organizasyonlarla amacımız atışa meraklı amatör olmaya aday dostlarımıza sporu sevdirmek. Ata sporumuz atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, ilçemizin tanıtımını, gelişmesini yapmak. Aynı zamanda kötü alışkanlıklar edinen gençleri atıcılığa özendirmek." dedi.