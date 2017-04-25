24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası

Aşılar ile her yıl 14 bin ölüm engelleniyor

Dünya Aşı Haftası kapsamında GSK Türkiye'nin düzenlediği etkinlikte konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Aşı insan sağlığını korumada en etkili yöntem" dedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, aşıların değeri ve aşı ile önlenebilen hastalıkların ekonomik yükü konusunda güncel bilgileri da paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye'de aşıya yıllık 150 milyon Euro harcandığını belirtti. Türkiye'de trafik kazaları nedeniyle yılda 40 bin kişinin, kanserden ise 50 bin kişinin öldüğünü de belirten Ceyhan, "Bu ölümleri engellemek için etkili ve maliyeti düşük yöntemler yok ancak, aşı birçok hastalığı etkili bir şekilde önlüyor, yüksek düzeyde koruma sağlıyor ve maliyeti de düşük. Aşı yapılmasaydı, Türkiye'de her yıl 14.296 kişi ölürdü. Hastalıklardan kaynaklanan harcama ise 20 milyar Euro'yu bulurdu" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan Türkiye'de aşılara yılda yaklaşık 600 milyon TL harcandığını belirtirken bu rakamın ilaçlar için 60 milyar TL civarında olduğunu vurguladı. Ceyhan bu nedenle aşılanmanın insan sağlığını korumanın en etkili ve en düşük maliyetli yolu olduğunu belirtti.

GSK dünyanın en geniş aşı portföyüne sahip

Günümüzde aşı ile önlenebilecek 31 hastalıktan 22'si için aşı geliştirmiş olan GSK, dünya çapındaki 17 üretim merkezi ve 16 bin çalışanıyla, 172 ülkeye yani dünyanın yüzde 90'ına her gün yaklaşık 2 milyon doz aşı sağlıyor. 1882 yılından bu yana inovatif çözümlerle toplumun ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulunan şirket, 2015 yılında 690 milyon doz aşı üretmiş bulunuyor.

Dünyadaki en geniş aşı portföyüne sahip olan GSK, pnömokoktan menenjite, hepatit ve rotavirüsten bağmaca ve influenzaya kadar birçok hastalıkla mücadele ediyor.

39 mevcut ve 14 gelişim aşamasındaki aşısıyla, GSK'nın Ar-Ge alanında, dünya çapında 100'ün üzerinde kamu ve özel sektör şirketiyle ortaklığı bulunuyor. GSK 2016'da ilk kez yapılan ve İlaç sektörüne liderlik eden 9 ilaç şirketini 69 hastalığa karşı 107 ülkede Ar-Ge çalışmaları, fiyatlandırma, üretim ve tedarik açısından değerlendiren Aşı Erişim Endeksi'nde de birinci seçilmişti.