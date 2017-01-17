239 Kişiyle Kaybolan Uçağın Arama Çalışması, Başarısız Sona Erdi

Malezya Havayollarına ait MH370 yolcu uçağını denizin altında arama çalışmaları bugün sona erdi. 2014 yılında içindeki 239 kişiyle kaybolan uçağın bulunması için üç ülkenin yürüttüğü ortak çalışmadan sonuç alınamadı.



Boeing 777 tipi uçağın Çin'in başkenti Pekin'den Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a yolculuğu sırasında kaybolması, havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri haline gelmişti.



Uçağın bulunması için ortak çalışmalar yürüten Malezya, Avusturalya ve Çin yetkilileri yapılan açıklamada, kullanılan en üstün bilimsel araçlara rağmen uçağın yerinin bulunamadığını ifade ettiler. Açıklamada, sualtı arama çalışmasını sonlandırmanın zor ve üzücü bir karar olduğu belirtildi.



Hint Okyanusu'nda 120 bin kilometrekarelik bir alanı araştırdıktan sonra, son arama gemisi de bugün bölgeden ayrıldı.



Kazadan beri, uçağın kimin kontrolünde olduğu ya da kaçırılıp kaçırılmadığıyla ilgili pek çok teori ortaya atılmış, uçağın radar alıcı vericisinin (transponder) kasten kapatılmış olma ihtimali üzerinde de durulmuştu.



Büyük bir kısmı Çinli olan yolcularının yakınları tarafından kurulan Voice 370 adlı destek grubu, aramanın sonuçsuz kalmasına tepki göstererek, 'uzmanların belirttiği yeni alanlarda aramayı devam ettirmenin, yetkililerin bir görevi olduğunu' belirtti.



(Fotoğraflı) - İstanbul