238 Futbolcu Tek Şarkıda
Youtube kanalı Game Jam tarafından yayınlanan videoda, futbolcu isimleri Ed Sheeran'in 'Shape of You' şarkısına uyarlandı.
Youtube kanalı Game Jam tarafından yayınlanan videoda, futbolcu isimleri Ed Sheeran'in 'Shape of You' şarkısına uyarlandı.
Kaynak: Dunya.com
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