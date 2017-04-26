230 Milyon Euroluk Sahte Gıdaya El Konuldu

Europol ve Interpol, sahte gıda üreticilerine ve ihracatçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 61 ülkede 230 milyon euro değerindeki gıda maddesine el koydu.
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