230 Milyon Euroluk Sahte Gıdaya El Konuldu

Europol ve Interpol, sahte gıda üreticilerine ve ihracatçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 61 ülkede 230 milyon euro değerindeki gıda maddesine el koydu.

230 Milyon Euroluk Sahte Gıdaya El Konuldu

Europol ve Interpol, sahte gıda üreticilerine ve ihracatçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 61 ülkede 230 milyon euro değerindeki gıda maddesine el koydu.

Kaynak: Dunya.com

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