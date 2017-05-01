23 Yıldır Yayın Hayatını Sürdüren Ege TV Kapandı, Pek Çok Kişi İşsiz Kaldı

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda dün gece itibariyle Ege TV yayın hayatını noktaladı. İzmir`in uydudaki tek televizyonu uzun süredir maddi sıkıntılar içerisindeydi.

EL DEĞİŞTİRECEĞİ KONUŞULUYORDU

İzmir ve Ege Bölgesi'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Ege TV, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda dün gece itibariyle yayın hayatını noktaladı. Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan kanalın yaklaşık 1 yıldır el değiştireceği de konuşuluyordu.

40'A YAKIN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Ege TV'nin sahibi iş adamı Cem Bakioğlu'nun almış olduğu karar doğrultusunda kanal 23 yıllık kapısına kilit vurdu. Kapanma kararının ardından 40'a yakın kurum çalışanı 1 Mayıs'ta işsiz kaldı.