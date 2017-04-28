23 Yıl Sonra Gelen Protez El Mutluluğu

MANİSA'da 23 yıl önce oluşan kan pıhtılaşmasının kangrene neden olması yüzünden sol eli bilekten kesilmek zorunda kalan 69 yaşındaki Halise Koç'a, Yunusemre Belediyesi'nin desteğiyle protez el takıldı. Yunusemre'nin kırsal Sakallı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren evli 3 çocuk annesi Halise Koç'un, 1994'te sol elinde oluşan kan pıhtılaşması kangrene neden oldu. Tedavi olan Koç'un son çare olarak sol eli bilekten kesildi. Sol elini kullanamayan ve büyük bir eksiklik yaşayan Koç, maddi imkansızlıktan protez el taktıramadı.



Durumdan haberdar olan Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Halise Koç ile iletişime geçti. Koç'u ikna eden ekipler, tedavisini üstlendi. Koç, hastanede tedavi olduktan sonra ortopedi teknisyenlerince protez eli takıldı. 23 yıl sonra protez ele kavuşan Halise Koç'un mutluluğu yüzünden okundu. Halise Koç kadar yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi 71 yaşındki Mustafa Koç da mutlu oldu.



BAŞKAN'A TEŞEKKÜR



Duygularını Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederek ifade eden Halise Koç, "1994'te başıma böyle bir olay geldi. 23 yıldan beridir sıkıntısını yaşıyordum. Maddi imkansızlık sebebiyle protez kol alamadım. Şuan çok mutluyum" diye konuştu. Halise Koç'un eşi Mustafa Koç ise, Yunusemre Belediyesi'ne ne kadar teşekkür etseler az olduğunu söyledi.



'KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMİYORUZ'



Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer de, belediye kapısından kimseyi boş çevirmediklerini belirterek şunları kaydetti:



"Sakallı Mahallesi'nde Halise Koç adlı vatandaşımızın 1994'ten beridir elinin kesik olduğunu öğrendik. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ekiplerimiz giderek, inceleme de bulundu. İncelemenin ardından Halise Koç'u hastaneye getirerek tedavi ettirdik. Heyet raporu ardından, uygun protez el taktırdık. Yardımlarından dolayı ve bu konuda bize öncülük eden belediye başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederim. Annemiz elini güle güle kullansın." - Manisa