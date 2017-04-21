23 Nisan Valisinden Garnizon Komutanı ve Emniyet Müdürüne Dikkat Çeken Talimatlar

Denizli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle valilik makamına temsili olarak geçen Turgay Mersin Ortaokulu Öğrencisi Berra Nur Taş, Garnizon Komutanlığına "Çocuklarla Şehitlik ziyaretleri yapılsın, kışlaları okullara açalım, çocukların askerlerle görüşmesini, askerleri tanımasını sağlayın" talimatını verdi.



Denizli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Tur Mersin Ortaokulunun 3 öğrencisi valilik ziyaretinde, valilik makamına 5'inci sınıf öğrencisi Berra Nur Taş, geçti. Temsili Vali Taş, Garnizon Komutanını, Emniyet Müdürünü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanını, Sağlık Müdürünü, Kaymakamı, Milli Eğitim Müdürüne verdiği talimatlar dikkat çekti.



Makama geçen Temsili Vali Taş, kurumlara çeşitli talimatlar vereceğini söyledi. Daha sonra 23 Nisan Çocuk Bayramına ilişkin mesajlarını paylaştı.



Çocuklara armağan bu bayramdan dolayı Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkür ettiğini belirten Temsili Vali Taş, ulusal egemenlik ve çocuk bayramının kardeşliğe, birliğe ve dostluğa vesile olması dileğinde bulundu.



Taş, "Denizli valisi olarak bayanların da bu makamda olabileceğini göstermekten onur duyarım. Gelecek nesillerin de ülke yönetimine katkıda bulunmasını dilerim. Bütün dünya çocuklarının insanca şartlarda yaşaması, çalıştırılmaması ve çocuklukların diledikleri gibi yaşaması en büyük dileğimdir. 15 Temmuz darbe girişiminden yola çıkılarak çocuklarımız, vatan, millet, bayrak bilinciyle yetiştirilmeli ve bu alanlarda çalışmalar yapılmalıdır. Bizim ailesini, ülkesini seven, hedefleri olan iyi eğitilmiş çocuklara ve gençlere ihtiyacımız var. Bu nedenle gençlerin çalışmasını ve vatanını, milletini seven kişiler olarak yetiştirilmesini istiyoruz. Çünkü bu ülke gençlerin ve çocukların omuzlarında yükselecektir, bu inançla tekrar bayramınızı kutluyor ve hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Temsili Vali Taş, ilk önce Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı'yı aradı ve talimatlar verdi. Çocuklarla birlikte şehitli ziyaretlerinin yapılması talimatını veren Taş, kışlaların çocuklara açılmasını, çocukların askerlerle görüşülüp, onları tanıması talimatını verdi.



Şehit çocuklarının eğitimlerinin yakından takip edilmesi talimatını veren Taş, onların babalarının emaneti olduğunu, onlar için ellerinden gelenin yapılması gerektiğini söyledi.



Daha sonra Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i arayarak talimat veren Taş, okulların çevresindeki kafe ve parkların denetlenmesini istedi.



Andından Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı arayan Taş, okullara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ve memnuniyetlerini dile getirdi. Belediye bütçelerinden daha fazla pay ayırıp okul ve okul bahçelerinin temizliğinin sağlanması talimatını veren Taş, gelecekte gençlerin daha fazla okuması için, okuldaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi talimatını verdi.



Kaymakama yaşlı ve kimsesiz insanlara sahip çıkma konusunda talimatlar veren Taş, sokak hayvanlarının haklarının korunmasıNI İSTEDİ. - DENİZLİ