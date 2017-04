Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı'na 41 ülkeden çocuklar katıldı.



Fuar kapsamında çeşitli ülkelerden şehre gelen çocuklar, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.



Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyaret, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali Güzeoğlu, yaptığı konuşmada, dünyanın bütün güzel çiçeklerini Kocaeli'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Misafir çocuklara seslenen Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:



"Sizler dünyanın her köşesinde çocuk masumiyetiyle, güzelliğiyle, sıcaklığıyla ülkemiz ve Kocaeli'mize renk kattınız, sevgi taşıdınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışını Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiş ve dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bizler bu bayramı çocuklarımızla kutlar, coşkumuzu onlarla paylaşırken, aynı zamanda bütün dünya çocuklarını da bu bayrama ortak etmek ve coşkumuzda buluşturmak istedik. İnanıyoruz ki çocukların kurduğu bir dünya, sevgiyi, barışı ve kardeşliği çoğaltacaktır."



Dünyanın her köşesinde sevginin, barışın ve kardeşliğin egemen olmasını istediklerini dile getiren Güzeloğlu, "Sizlerin Kocaeli'mizde geçireceği her günün, buluştuğu ve paylaştığı her ortamın, kaynaştığı her arkadaşın sonrasında bu duyguları güçlendirerek, ülkelerinize döndüğünüzde bizim misafirperverliğimizi, sıcaklığımızı ve sevgimizi taşımanızı istiyoruz. Çünkü barış ve kardeşlik ancak buna inanmakla ve bu duyguları yaşatmakla mümkün olabilir." dedi.



Vali Güzeloğlu, her yıl 23 Nisan'da dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla birlikte olmaktan memnuniyetlerini belirterek, her birinin taşıdığı değerleri, kültürleri, kimlikleri Kocaeli'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.



Yöresel kıyafetlerle kortej yürüyüşü



Daha sonra saat kulesi önünde toplanan 41 ülkeden gelen çocuklar, yöresel kıyafetleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kosovalı çocuklar, savaşlara dikkati çekmek ve dünyaya barışın hakim olması temennisiyle İngilizce ve Türkçe hazırladığı şarkıyı seslendirdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok renkli ve eğlenceli bir şenlik hazırladıklarını ifade ederek, bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdikleri 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliğinin temasının "bilim" olduğunu kaydetti.



Karaosmanoğlu, çocuklara şöyle seslendi:



"Sizler bizlerin, dünyanın geleceğisiniz… Kocaeli'de bulunduğunuz süre boyunca kuracağınız dostluklar, kardeşlik bağları geleceğin dünyasını şekillendirecek. Biliyorsunuz her akşam haberlerde üzülerek izlediğimiz bir dünya var. İnsanların birbirine zarar verdiği, savaştığı ve sizler gibi güzel çocukları ağlattığı kötü bir dünya. İşte sizlerin, burada kuracağı dostluklar, inanıyorum ki bu kötü dünyayı sevgi ve barış dolu bir mekan haline dönüştürecek. Birbirinizi her zaman sevin. Buradan yapacağınız sevgi ve barış çağrısı bütün dünyayı sarsın."



Uluslararası Fuar Merkezinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği şenlik, 23 Nisan'da sona erecek.