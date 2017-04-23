Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla 9'uncusu düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" sona erdi.



Festivalin son gününde Uluslararası Fuar Merkezi'nde, Türkiye genelinden 332 çocuğun katıldığı "Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışması" düzenlendi.



Yarışmada birinciliği İzmit Bilim ve Sanat Merkezi kazandı. İkinciliği İstanbul Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi, üçüncülüğü de Düzce Bilim ve Sanat Merkezi elde etti.



Birinci takıma 9 bin, ikinciye 6 bin ve üçüncüye 3 bin lira ödül ve kupaları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından verildi.



Ayrıca, festivalde fuar alanında kurulan 30 eğlence, 22 bilim ve 6 kağıt atölyesi ile 9 farklı sergi ile çocuklar gün boyu eğlenceli vakit geçirdi. Şehir Tiyatroları, "Beyaz Tay" ve "Mahallenin Neşesi" adlı oyunlarını sahneledi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen festivalde, 81 il ve 41 ülkeden gelen çocuklar, geleneksel giysileri ile geçit töreni gerçekleştirdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, festivalin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen çocuklara, davetlilere teşekkür etti.



"Bütün çocuklar tek bir dil konuşur"



Bütün çocukların tertemiz bir fıtrat üzerine yaratıldığına inanan bir medeniyetin mensupları olduklarını belirten Karaosmanoğlu, "Çocuklar saftır, temizdir, baharda uçuşan kelebekler gibi narindir. Çocuklarımıza verdiğimiz değerin, gösterdiğimiz özenin en anlamlı yansımalarından biri, devletimizin kurucusu Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramdır." diye konuştu.



Rengi, dili, dini ne olursa olsun dünyanın bütün çocuklarının tek bir dil konuştuğunu kaydeden Karaosmanoğlu, "Belki biz anlamayız ama onlar birbirinin dilinden çok iyi anlar. Çocuk, dünyanın her yerinde çocuktur. Almanya'da da Pakistan'da da Irak'ta da Azerbaycan'da da çocuklar sevmeyi ve sevilmeyi ister. Savaşsız, huzur dolu yarınlar isterler. O güzel sesleri ile bunun için haykırırlar. Çok şükür bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerle sesimiz, dünyanın dört bir tarafında yankılanıyor. Sesimiz, her geçen yıl biraz daha gürleşiyor." ifadelerini kullandı.



Burada temeli atılan dostlukların, çocukların yüreğine ekilecek sevgi tohumlarının, bir gün ulu bir çınar olacağını aktaran Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:



"Dünya bir gün huzura erecekse ekilen bu sevgi tohumlarıyla, kardeşlik tohumlarıyla mümkün olacak. Sevgili çocuklar, inanıyorum ki yeni dünyayı sizler barış üzerine kuracaksınız. Sevgi üstüne kuracaksınız. Yurt dışından Kocaelimize gelmiş olan sizler, bundan böyle bizim çocuklarımızsınız. Türkiye'de, Kocaeli'de de artık birer aileniz, kardeşleriniz, anneniz, babanız var. Burada kültürümüzü yakinen tanıma fırsatı buldunuz. İnanıyorum ki gittiğiniz zaman bizleri unutmayacak, gönüllü kültür elçilerimiz olacaksınız."