23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Taksim Cumhuriyet Anıtı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenledi.



CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığının önünde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen grup, küçük çocukların da yer aldığı kortejle Taksim Meydanı'na kadar yürüdü.



Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, güvenlik kontrolünden geçerek Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu alana alındı. Daha sonra gruptakiler, çocukların taşıdığı çelengi anıta bıraktı.



Ardından CHP'nin çelengi de İl Başkanı Cemal Canpolat tarafından Cumhuriyet Anıtı'na bırakıldı.



Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir açıklama yapan Canpolat, TBMM'nin çok zor şartlar altında kurulduğunu anımsattı.



Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu ifade edilen "Korku üzerine hakimiyet bina edilemez" sözünü hatırlatan Canpolat, "Atanmış başkan yardımcılarıyla milletin vekilleri vesayet altına alınamaz. Vesayet sistemi değil, parlamenter demokrasi istiyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli irade için seçim barajı kaldırılsın. Biz geleceğiz, gelecek biziz. Kurtuluş Savaşı'nda bile hesap sorabilen Gazi Meclis'e sahip çıkacağız. Temsilde adalet, yönetimde istikrar için çare güçlü Meclis, parlamenter demokrasi." dedi.



16 Nisan'daki halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğini de eleştiren Canpolat, "Seçim barajını kaldıralım, sisteme de anayasaya da Meclis karar versin." diye konuştu.