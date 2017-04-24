23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası Yapıldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası yapıldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar nefes kesti. Minik öğrenciler zekalarıyla hamle güçlerini ortaya koyarak, birbirilerine üstünlük kurmaya çalıştı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası dereceye giren sporcular ise şunlar:
"Küçükler : 1. İlyas Köseoğlu, 2. Ecrin Alkan, 3. Ömür Efe Özbey, ıldızlar: 1. Arda Çapraz, 2. Efe Şahin, 3. Miraç Genç, açık kategori: 1. Ferman Alkan, 2. Salih Alan, 3. Tahsin Yurdamlı"
Müsabakalar sonrası basın mensuplarına konuşan Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, "Oldukça çekişmeli geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvamızı tamamladık. Çocuklarımız satrançtaki hünerlerini sergileme fırsatı buldular. Satranç sporunun zekaya ne kadar faydalı olduğunu sanırım söylememe gerek yok. Katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA