Hava Müzesi 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği ile sizleri bekliyor.



8-11 yaş grubu aralığı için model uçak atölyesi



12-14 yaş grubu aralığı için lastik motorlu model uçak atölyesi



Bando müzik ekibi ile çocuklara özel müzikler eşliğinde işitsel ve görsel showlar



Tarihi uçaklar içerisinde akrobasi jet uçağında çocuklara özel fotoğraf çekim etkinliği



C 160 kargo uçağı içerisinde drone uçuş showları



Rehber eşliğinde birbirinden özel hikayeler ile müze gezisi



Tüm katılımcılara etkinlik süresince bir öğünlük sandviç ve ikramlık servisi



Müze'den bir hatıra olarak, pazu bandı, ve 3 boyutlu yazıcıdan üretilmiş anahtarlık hediye edilecektir.



Katılımcı çocuklar 20'şerli gruplar şeklinde etkinlik alanındaki eğlencelerden faydalanacaktır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : İstanbul Hava Müzesi



Mekan Adresi : Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı



Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır