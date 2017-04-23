23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği

Hava Müzesi 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği ile sizleri bekliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği

Hava Müzesi 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği ile sizleri bekliyor.

8-11 yaş grubu aralığı için model uçak atölyesi

12-14 yaş grubu aralığı için lastik motorlu model uçak atölyesi

Bando müzik ekibi ile çocuklara özel müzikler eşliğinde işitsel ve görsel showlar

Tarihi uçaklar içerisinde akrobasi jet uçağında çocuklara özel fotoğraf çekim etkinliği

C 160 kargo uçağı içerisinde drone uçuş showları

Rehber eşliğinde birbirinden özel hikayeler ile müze gezisi

Tüm katılımcılara etkinlik süresince bir öğünlük sandviç ve ikramlık servisi

Müze'den bir hatıra olarak, pazu bandı, ve 3 boyutlu yazıcıdan üretilmiş anahtarlık hediye edilecektir.

Katılımcı çocuklar 20'şerli gruplar şeklinde etkinlik alanındaki eğlencelerden faydalanacaktır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İstanbul Hava Müzesi

Mekan Adresi : Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı

Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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