23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği
Hava Müzesi 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği ile sizleri bekliyor.
Hava Müzesi 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği ile sizleri bekliyor.
8-11 yaş grubu aralığı için model uçak atölyesi
12-14 yaş grubu aralığı için lastik motorlu model uçak atölyesi
Bando müzik ekibi ile çocuklara özel müzikler eşliğinde işitsel ve görsel showlar
Tarihi uçaklar içerisinde akrobasi jet uçağında çocuklara özel fotoğraf çekim etkinliği
C 160 kargo uçağı içerisinde drone uçuş showları
Rehber eşliğinde birbirinden özel hikayeler ile müze gezisi
Tüm katılımcılara etkinlik süresince bir öğünlük sandviç ve ikramlık servisi
Müze'den bir hatıra olarak, pazu bandı, ve 3 boyutlu yazıcıdan üretilmiş anahtarlık hediye edilecektir.
Katılımcı çocuklar 20'şerli gruplar şeklinde etkinlik alanındaki eğlencelerden faydalanacaktır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İstanbul Hava Müzesi
Mekan Adresi : Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı
Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Etkinliği
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır