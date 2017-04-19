23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Kitabı Çıktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin özel bir kitap çıktı. 'Çocuk Bayramı' isimli kitap, yaklaşık 100 yıllık geçmişi bulunan bayramın tarihçesini anlatıyor.



Gazeteci Cevdat Cantürk'ün yazdığı Çocuk Bayramı kitabında, anlatımını dönemin gazeteleri ve belgeleri ile destekliyor. Türk Mitolojisinde çocukların koruyucusu olan Umay'ın penceresinden bayramın öyküsünü dile getiriyor. Kitapta ayrıca, bir zamanlar tıfıl bir fidan olan Hakimiyet-i Milli Bayramının, 100 yılda nasıl dev bir çınara dönüştüğünü, uluslararası bir şenlik olup dünyayı kucakladığını anlatılıyor.



Kitap ile ilgili bilgiler paylaşan Cantürk, "Çocuk Bayramı, bir milletin en karanlık zamanında bile, gelecek günlere olan inancının bir simgesi. Milletin vefasının, dayanışmasının ve ortak bir amaç için çalışanlara desteğinin en güzel örneği. 23 Nisan 'Çocuk Bayramı' olarak ilk ne zaman kutlandı? Bayramın geleneksel hale gelmesinde kimin ve hangi kurumun payı vardı? Mustafa Kemal Paşa, çocuk bayramı fikrine nasıl destek verdi? Türk çocuklarına armağan edilen bayram, nasıl dünya çocuklarının da sevinci oldu? İnsanlığa örnek olacak bir bayramın, yüz yıllık öyküsü bu kitapta" diye konuştu. - ANTALYA