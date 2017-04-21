23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

Kars Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 30 Ekim Toplu Konut İdaresi İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti.



Okulda öğrenci, öğretmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun tarafından karşılanan Vali Doğan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, ana sınıfındaki öğrencilerin oyunlarına eşlik etti.



Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.



Etkinlikler çerçevesinde okulları ziyaret ettiklerini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:



"Sınıfları gezdim, devletimizin sunmuş olduğu imkanları gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Devletimiz, eğitim ve öğretime önemli bütçe ayırıyor. İnşallah çocuklarımız bu şartlarda yetişecek ve çağın ileri teknolojisini kullanarak ülkemize, milletimize, devletimize hizmet edecek. İnşallah devletimiz, memleketimiz için iyi yetişmiş güçlü, karakterli iyi yetişmiş, iyi ahlaklı çocuklar olmasını temenni ediyorum."



Doğan, tüm öğretmen ve öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.